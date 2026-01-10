3.68 BYN
Што рабіць пры абмарожанні: парады ўрачоў
Урачы нагадваюць аб тым, як абараніць сябе ад пераахаладжэння і абмарожанняў у сувязі з моцнымі маразамі: трэба апранацца як мага цяплей і абавязкова засцерагаць рукі, нос і вушы. Адпраўляючыся ў дарогу, варта загадзя прадумаць месцы, дзе можна сагрэцца. Захаваць цяпло дапамогуць і гарачыя напоі, асабліва салодкі чай.
Калі абмарожання пазбегнуць не ўдалося, варта як мага хутчэй накласці цяплоізалюючую павязку.
Важна памятаць: алкаголь не сагравае, а наадварот, робіць арганізм больш уразлівым да холаду, таму медыкі рэкамендуюць адмовіцца ад яго ў марозныя дні.
Нельга і расціраць замерзлыя ўчасткі скуры, асабліва снегам, гэта толькі пагоршыць сітуацыю. Лепш даць скуры паступова сагрэцца.
Зараз у бальніцы хуткай меддапамогі Мінска з абмарожаннямі рознай ступені цяжкасці праходзяць лячэнне каля 10 чалавек. Кожныя суткі з такім дыягназам сюды могуць паступаць да 30 пацыентаў. Шпіталізацыя патрэбная не ўсім, аднак у асобных выпадках патрабуецца нават хірургічнае ўмяшанне.