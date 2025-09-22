Глядзець анлайнПраграма ТБ
Сталі вядомы фіналісты праекта "Мінская змена - 2025"

Ад гарадской інфраструктуры да лічбавых тэхналогій. Сталі вядомы фіналісты праекта "Мінская змена - 2025"! Маладыя спецыялісты і студэнты прадставілі свае ідэі па паляпшэнні якасці жыцця ў беларускай сталіцы. З 94 заявак Ленінскага раёна адабралі 9 самых перспектыўных праектаў, якія будуць рэалізаваны ў Мінску.

Экалагічныя прыпынкі, пешаходныя пераходы з асвятленнем, чат-боты з інфармацыяй пра славутасці. Пляцоўка дае магчымасць моладзі, якая працуе, увасобіць свае веды ў рэальныя праекты для паляпшэння якасці жыцця.

Разделы:

ГрамадстваМоладзь