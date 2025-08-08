3.71 BYN
Старшыня Цэнтрвыбаркама Ігар Карпенка наведаў Светлагорскі цэлюлозна-кардонны камбінат
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Нягледзячы на розныя палітычныя прыхільнасці беларусаў, усе мы павінны разумець галоўны стратэгічны шлях краіны і рабіць усё, каб умацоўваць нашу дзяржаўнасць, суверэнітэт, незалежнасць і бяспеку. Аб гэтым заявіў старшыня Цэнтрвыбаркама Ігар Карпенка, наведваючы Светлагорскі цэлюлозна-кардонны камбінат.
Гігант прамысловай галіны пашырае свае кампетэнцыі і тэхналагічныя магчымасці. Зараз рэалізуецца інвестпраект па будаўніцтве новага цэха, які будзе выпускаць мяшочную крафт-паперу для патрэб будаўнічай галіны і харчовай прамысловасці (гл. відэа).