Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГАрміяМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяДумкаТранспартТурызмЭкалогія

Стартаваў новы моладзевы праект "Спазнай творчую Беларусь"

Адкрытыя дыялогі і майстар-класы. У Беларусі стартаваў моладзевы праект "Спазнай творчую Беларусь". Арганізатарам выступіў Моладзевы савет пры Савеце Нацыянальнага сходу Беларусі. На базе Мінскага дзяржаўнага палаца дзяцей і моладзі ўжо 9 жніўня адбылося першае мерапрыемства - гэта адкрыты дыялог з беларускімі выканаўцамі групы AURA.

Праект дапамагае моладзі лепш даведацца пра культуру сваёй краіны, яе традыцыі і мастацтва. Гэта магчымасць пагаварыць з беларускімі мастакамі, артыстамі і пісьменнікамі. Адкрытыя дыялогі, майстар-класы і творчыя вечары плануюцца ў кожным рэгіёне краіны, а таксама за мяжой.