Сучасную паліклініку ўзводзяць у Фаніпалі
Ад індустрыяльнага цэнтра да горада з камфортнай інфраструктурай для жыцця. Спадарожнік сталіцы - Фаніпаль - развівае вытворчы патэнцыял і сацыяльныя аб'екты для насельніцтва. Зараз там узводзяць сучасную трохпавярховую паліклініку, якая зможа прымаць да 400 пацыентаў за змену - як дарослых, так і дзяцей.
12 гадоў у статусе горада-спадарожніка. Сёння Фаніпаль - магутны індустрыяльны цэнтр Мінскай вобласці. Тут працуюць дзясяткі прадпрыемстваў: ад харчовай прамысловасці да машынабудавання. Горад расце, актыўнае развіццё патрабуе новых сацыяльных аб'ектаў для камфортнага жыцця людзей.
У горадзе-спадарожніку працягваецца трансфармацыя інфраструктуры. Паралельна з жылымі дамамі на вуліцы Зялёнай узводзяць сучасны медыцынскі аб'ект. Паліклініка прасторная, 3-павярховая. У холе навігацыя прадуманая, з акцэнтам на раздзяленне патокаў, бо абслугоўвацца будуць як дарослыя, так і дзеці.
Шматфункцыянальны комплекс разлічаны на 400 наведванняў за змену. Хірургічнае і аддзяленне прамянёвай дыягностыкі, інфекцыйны блок і профільныя спецыялісты, лабараторыя і працэдурныя кабінеты. Прадугледжана таксама прыёмнае аддзяленне для экстраннай дапамогі.
Ужо выразна бачны каркас паліклінікі. Будаўнічыя брыгады працуюць над закрыццём контура будынка – пракладаюць інжынерныя камунікацыі, ідуць аздобныя работы і ўцяпленне фасада.
Гэта не адзіны буйны медыцынскі праект, які рэалізуюць у Мінскай вобласці. Значная прэм'ера гэтага года - паліклініка ў Заслаўі. Увядзенне ў эксплуатацыю гэтага сацыяльнага аб’екта забяспечыць патрэбы жыхароў яшчэ аднаго горада-спадарожніка.