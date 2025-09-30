Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Суперфінал "Мінскай змены - 2025": прэзентаваны праекты для развіцця інфраструктуры горада

Мінская змена 2025 - на этапе суперфіналу. Прэзентацыя самых актуальных і арыгінальных праектаў для развіцця інфраструктуры горада прайшла на пляцоўцы Футбольнага манежа. Больш як 300 удзельнікаў і 184 праекты.

Мінская моладзь праяўляе ініцыятыву, а кампетэнтнае журы выберэ пераможцаў, чые ідэі ўвасобяцца ў жыццё.

Лепшыя маладыя вынаходцы і распрацоўшчыкі Мінска будуць заслужана ўзнагароджаны, а іх праекты атрымаюць развіццё ўжо ў прамысловым маштабе.

Разделы:

ГрамадстваМоладзь