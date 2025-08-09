Глядзець анлайнПраграма ТБ
Свет адзначыў Міжнародны дзень харызматычных асоб - хто гэтыя людзі

10 жніўня адзначаецца Міжнародны дзень харызматычных асоб. Пра тое, наколькі міміка важная ў выразе ўнутранага свету чалавека, спрачаюцца многія. Сёння асабліва папулярна такая навука, як псіхалогія, якая заклікана дапамагчы, гаворачы сухой мовай, здабываць эмоцыі знутры.

Ёсць і яшчэ адна версія: харызма - гэта штосьці прыроджанае. Але многія лічаць, што гэтаму можна навучыцца, напрыклад, як у школе.

Андрэй Казлоў праверыў, ці так гэта (глядзіце відэа).