Ціхі подзвіг у імя жыцця: брэстаўчане далучаюцца да акцыі "Сіла валанцёрскага сэрца"

У Беларусі стартавала маштабная дабрачынная акцыя "Сіла валанцёрскага сэрца". Яе мэта - папоўніць банк крыві гарадскіх і абласных бальніц і прыцягнуць новых донараў. Валанцёры, студэнты, працоўныя калектывы і не толькі.

Спачатку - медагляд, стандартныя пытанні, кропля крыві на аналіз. І калі паказчыкі ў норме - шлях у працэдурны кабінет. Глеб Туз - студэнт-другакурснік тэхнічнага ўніверсітэта і Юрый Голубеў, рэктар Брэсцкага ўніверсітэта імя Пушкіна - сярод донараў упершыню.

Студэнта Глеба Туза радуе тое, што яго кроў камусьці спатрэбіцца, яму прыемна ўсведамляць, што ён робіць добрую справу. Штогод толькі ў Брэсцкай вобласці нарыхтоўваецца каля 30 тыс. літраў за год суцэльнай крыві і 15 тыс. яе кампанентаў. Таму кожная данацыя - магчымасць выратаваць да трох жыццяў.