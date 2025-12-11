3.72 BYN
Ціхі подзвіг у імя жыцця: брэстаўчане далучаюцца да акцыі "Сіла валанцёрскага сэрца"
У Беларусі стартавала маштабная дабрачынная акцыя "Сіла валанцёрскага сэрца". Яе мэта - папоўніць банк крыві гарадскіх і абласных бальніц і прыцягнуць новых донараў. Валанцёры, студэнты, працоўныя калектывы і не толькі.
Спачатку - медагляд, стандартныя пытанні, кропля крыві на аналіз. І калі паказчыкі ў норме - шлях у працэдурны кабінет.
Глеб Туз - студэнт-другакурснік тэхнічнага ўніверсітэта і Юрый Голубеў, рэктар Брэсцкага ўніверсітэта імя Пушкіна - сярод донараў упершыню.
"Сапраўды, першая кроваздача. Невялікае хваляванне прысутнічала. Але абсалютна дабразычлівае, прыязнае стаўленне персаналу робіць сваю справу. Зараз я абсалютна спакойны і адчуваю сябе добра", - расказаў Юрый Голубеў.
Студэнта Глеба Туза радуе тое, што яго кроў камусьці спатрэбіцца, яму прыемна ўсведамляць, што ён робіць добрую справу. Штогод толькі ў Брэсцкай вобласці нарыхтоўваецца каля 30 тыс. літраў за год суцэльнай крыві і 15 тыс. яе кампанентаў. Таму кожная данацыя - магчымасць выратаваць да трох жыццяў.