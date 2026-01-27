3.74 BYN
Турчын і Глазьеў абмеркавалі парадак дня будучага пасяджэння саюзнага Саўміна
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын на сустрэчы з Дзяржсакратаром Саюзнай дзяржавы Сяргеем Глазьевым абмеркаваў парадак дня будучага пасяджэння саюзнага Саўміна, што запланавана на люты.
Парадак дня абяцае быць насычаным, узнімуць 14 пытанняў. У прыватнасці, будуць абмяркоўвацца 2 ключавыя дакументы: ход выканання асноўных кірункаў на 2024-2026 гады і праект аналагічнага дакумента да 2029 года. Як вядома, рашэннем Вышэйшага Дзяржаўнага Савета Саюзнай дзяржавы на 3 гады зацвярджаюцца асноўныя кірункі рэалізацыі палажэнняў Дагавора аб стварэнні Саюзнай дзяржавы - па сутнасці, дарожная карта на сярэднетэрміновую перспектыву.