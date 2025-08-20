У 2025 годзе сістэму адукацыі Мінскай вобласці папоўнілі больш як 900 педагогаў. Дыпламаваныя спецыялісты ўжо прыбылі на першыя рабочыя месцы.

Хтосьці стаў часткай суладнай каманды, а для калектыву 2-й школы з Фаніпаля місія ўдвая адказная: калегі рыхтуюць новы дом ведаў да прэм'еры 1 верасня. Штат ужо ўкамплектаваны: крок у прафесійную будучыню і першае месца працы тут будзе ў 25 маладых спецыялістаў. Зараз яны асвойваюцца ў Фаніпалі і дапамагаюць у добраўпарадкаванні школы.