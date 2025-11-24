3.70 BYN
У Беларусі да 2030 года плануюць пабудаваць 83 новыя медыцынскія аб'екты
Аўтар:Рэдакцыя news.by
83 новыя аб'екты аховы здароўя пабудуюць у Беларусі да 2030 года. Дэлегатам Усебеларускага народнага сходу ад Мінскай вобласці прапанавалі Праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця жыцця беларусаў на найбліжэйшую пяцігодку.
У аснове стратэгічнага дакумента - сем асноўных прынцыпаў. Яны накіраваны на фарміраванне Беларусі як канкурэнтаздольнай і самадастатковай дзяржавы.
Зараз дэлегаты УНС актыўна абмяркоўваюць дакумент. Кожны можа ўнесці свае заўвагі і прапановы да 5 снежня, а 8-га, як чакаецца, праграму прадставяць Прэзідэнту.