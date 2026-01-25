У Беларусі ў найбліжэйшыя тыдні чакаецца павелічэнне колькасці захворванняў на ВРЗ

Сітуацыя па вострых рэспіраторных інфекцыях у Беларусі характэрная для гэтага перыяду года, але ў найбліжэйшыя тыдні спецыялісты чакаюць рост колькасці захворванняў. У краіне ідзе лабараторны маніторынг.



Вынікі паказваюць, што на фоне актыўнай цыркуляцыі вірусаў грыпу А і адзінкавых выпадкаў грыпу B адзначаецца таксама распаўсюджванне негрыпозных рэспіраторных вірусаў. Сярод іх - бокапарвавірусы, метапнеўмаўзбуджальнікі, адэнавірусы і вірусы парагрыпу.