У Беларусі падвялі вынікі патрыятычнага конкурсу "Час быць лідарам"

Захаванне гістарычнай памяці і выхаванне патрыятызму ў моладзі. У Мінску падвялі вынікі конкурсу "Час быць лідарам" - гэта частка міжнароднай акцыі "Спадчына Перамогі: сіла ў адзінстве".

Урачыстая цырымонія ўзнагароджання пераможцаў адбылася на пляцоўцы Расійскага цэнтра навукі і культуры. Конкурс аб'яднаў больш як 500 школьнікаў з усёй Беларусі. Ім было неабходна правесці даследаванне пра герояў Вялікай Айчыннай вайны і распавесці пра іх подзвігі на патрыятычных уроках для навучэнцаў малодшых класаў. Па выніках адабрана 5 лепшых прац.