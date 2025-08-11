У Беларусі тэма дэмаграфічнай бяспекі на асаблівым кантролі

У будучую пяцігодку ў Беларусі будуць больш актыўна прывабліваць бацькоў у працэс выхавання дзяцей, умацоўваць інстытут сям'і праз развіццё службаў падтрымкі, а таксама ўзмацняць адрасную дапамогу. Пра гэта заявілі ў Міністэрстве працы і сацабароны. Узровень нараджальнасці ў свеце зніжаецца. Гэта тэндэнцыя назіраецца не адзін год, таму ў Беларусі тэма дэмаграфічнай бяспекі на асаблівым кантролі.