У Беларусі тэма дэмаграфічнай бяспекі на асаблівым кантролі
Аўтар:Лізавета Сіняк
У будучую пяцігодку ў Беларусі будуць больш актыўна прывабліваць бацькоў у працэс выхавання дзяцей, умацоўваць інстытут сям'і праз развіццё службаў падтрымкі, а таксама ўзмацняць адрасную дапамогу. Пра гэта заявілі ў Міністэрстве працы і сацабароны. Узровень нараджальнасці ў свеце зніжаецца. Гэта тэндэнцыя назіраецца не адзін год, таму ў Беларусі тэма дэмаграфічнай бяспекі на асаблівым кантролі.
Факт
Агульнасусветная тэндэнцыя - нізкі ўзровень нараджальнасці
Летась у Японіі на свет з'явілася рэкордна маленькая колькасць немаўлят за апошнія 125 гадоў. У краінах Еўрасаюза ў 2022-м адзначылі самы нізкі паказчык нараджальнасці з 1960 года. Такая ж тэндэнцыя ў ЗША, Расіі і Беларусі (падрабязнасці ў відэа).