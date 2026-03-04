У Беларусі выпускныя экзамены для дзевяцікласнікаў пройдуць з 1 па 10 чэрвеня

Выпускныя экзамены для дзевяцікласнікаў пройдуць з 1 па 10 чэрвеня. Пра гэта паведаміла намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення агульнай сярэдняй і дашкольнай адукацыі - начальнік ўпраўлення агульнай сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Беларусі Ірына Каржова, піша БЕЛТА.

Школьнікі будуць здаваць пераказ у пісьмовай форме па беларускай і рускай мовах, на кожную дысцыпліну адводзіцца па чатыры астранамічныя гадзіны. Па матэматыцы дзеці напішуць пісьмовую кантрольную работу, на гэта ім дадуць чатыры астранамічныя гадзіны. Экзамен па гісторыі Беларусі пройдзе ў вуснай форме па білетах.