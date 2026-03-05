Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

У Беларусі з'явіцца адзіны Рэспубліканскі савет па падтрымцы адоранай і таленавітай моладзі

У Беларусі створаць адзіны Рэспубліканскі савет па падтрымцы адоранай і таленавітай моладзі, а таксама перспектыўных праектаў. Да гэтага дзейнічалі 4 калегіяльныя фарміраванні. У яго склад увайшлі прадстаўнікі адукацыі, навукі і культуры, дэпутацкага корпуса, галіновых дзяржорганаў і грамадскіх аб'яднанняў.

Узначаліць новую структуру старшыня Прэзідыума НАН Беларусі Уладзімір Каранік.

Парадак заахвочвання адоранай і таленавітай моладзі, маладых навукоўцаў і выдзялення грантаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у сферах навукі, адукацыі, аховы здароўя, культуры, рэалізацыі моладзевай палітыкі ўдасканальваецца ў адпаведнасці з указам Прэзідэнта. Яго Аляксандр Лукашэнка падпісаў 5 сакавіка 2026 года.

Разделы:

ГрамадстваНавукаМоладзь