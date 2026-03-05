3.74 BYN
У Беларусі з'явіцца адзіны Рэспубліканскі савет па падтрымцы адоранай і таленавітай моладзі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі створаць адзіны Рэспубліканскі савет па падтрымцы адоранай і таленавітай моладзі, а таксама перспектыўных праектаў. Да гэтага дзейнічалі 4 калегіяльныя фарміраванні. У яго склад увайшлі прадстаўнікі адукацыі, навукі і культуры, дэпутацкага корпуса, галіновых дзяржорганаў і грамадскіх аб'яднанняў.
Узначаліць новую структуру старшыня Прэзідыума НАН Беларусі Уладзімір Каранік.
Парадак заахвочвання адоранай і таленавітай моладзі, маладых навукоўцаў і выдзялення грантаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у сферах навукі, адукацыі, аховы здароўя, культуры, рэалізацыі моладзевай палітыкі ўдасканальваецца ў адпаведнасці з указам Прэзідэнта. Яго Аляксандр Лукашэнка падпісаў 5 сакавіка 2026 года.