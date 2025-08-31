3.69 BYN
У Дзень ведаў кожны першакласнік атрымае падарунак ад Прэзідэнта
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Асаблівая дата ў календары. У Беларусі сёння Дзень ведаў. Са святам навучэнцаў, студэнтаў, аспірантаў, настаўнікаў і навукова-педагагічных працаўнікоў павіншаваў Прэзідэнт.
Самая пільная ўвага сёння да першакласнікаў і першакурснікаў, якія адчыняюць дзверы ў дзіўны свет ведаў і прафесійнага станаўлення. Хай гэты час будзе прадуктыўным і займальным, а атрыманая адукацыя - трывалым фундаментам далейшай кар'еры, адзначыў кіраўнік дзяржавы.
Традыцыйна Аляксандр Лукашэнка звярнуўся да настаўнікаў і бацькоў.
1 верасня да навучальных заняткаў прыступяць 1 млн 50 тыс. навучэнцаў (глядзіце відэа).