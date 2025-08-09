У інтэрв'ю Прэзідэнта Беларусі часопісу Time рэкордныя прагляды

Сотні тысяч праглядаў толькі за першыя суткі! Інтэрв'ю Прэзідэнта Беларусі для часопіса Time б'е ўсе рэкорды. Запыт у пошукавіках "Аляксандр Лукашэнка" - зноў у топе самых папулярных. У сусветных інфармагенцтвах - шмат яркіх цытат на актуальныя тэмы. Гэта мірны працэс па ўкраінскім канфлікце, погляд Прэзідэнта на ўрэгуляванне і роля Беларусі ў ім, кантакты Аляксандра Лукашэнкі з афіцыйнымі асобамі ЗША і магчымасць сустрэчы кіраўніка беларускай дзяржавы з амерыканскім лідарам Трампам.