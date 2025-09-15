3.64 BYN
У Мінску адбыўся ўрачысты сход "Адзінства народа ў памяці пакаленняў"
Сіла нацыі - у яе адзінстве, а адзінства - у памяці аб гераічным мінулым. У Мінску адбыўся ўрачысты сход Усебеларускага патрыятычнага форуму "Адзінства народа ў памяці пакаленняў".
Зала Дома афіцэраў сабрала 600 чалавек - гэта школьнікі, студэнты, педагогі, прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў і органаў улады з усёй краіны. У цэнтры абмеркавання - гістарычная памяць і пераемнасць пакаленняў. Асобны акцэнт зрабілі на моладзі, якая прадоўжыць справу сваіх продкаў.
Сяргей Корнеў, начальнік упраўлення па ўвекавечанні памяці абаронцаў Айчыны і ахвяр войнаў Узброеных Сіл Беларусі:
"Гэта адна з пляцовак, дзе мы можам абмяняцца меркаваннямі, успамінамі, выказаць свой пункт гледжання на далейшае развіццё і работы ў тым ліку ў плане патрыятычнага выхавання, увогуле выхаваўчай работы, у плане развіцця краіны і пагутарыць напрамую людзі старэйшых пакаленняў і, адпаведна, маладыя людзі.На сённяшні дзень мы бачым, што ў нас на поўдні ўзброены канфлікт, што ў нас на захадзе ля нашых меж бразгаюць зброяй. І нас жа не спрабуюць пачуць, нам проста спрабуюць навязаць вызначаны пункт гледжання. Вельмі шмат гістарычных фактаў замоўчваюць. А мы менавіта хочам данесці да нашай моладзі гэтыя гістарычныя факты, гэтыя гістарычныя падзеі і расказаць ім пра тое, што подзвігамі сваіх дзядоў і бацькоў трэба ганарыцца, іх трэба памятаць".
Кульмінацыяй сходу стала ўручэнне падзяк. Іх удастоены ўстановы адукацыі, чыя работа накіравана на патрыятычнае выхаванне моладзі і захаванне памяці аб Вялікай Айчыннай вайне. Сярод узнагароджаных - прадстаўнікі Мінска, Магілёва, Барысава і шматлікіх іншых гарадоў краіны.