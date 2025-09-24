3.64 BYN
У Мінску ацяпленне ўключаць у спажыўцоў першай чаргі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Мінску пачынаюць уключаць ацяпленне. Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу Мінгарвыканкама.
У Мінгарвыканкаме прынята рашэнне аб уключэнні ацяплення ў спажыўцоў першай чаргі.
З 25 верасня ацяпленне ўключаюць у дзіцячых дашкольных, школьных, лячэбна-прафілактычных, медыцынскіх установах, установах сацыяльнага забеспячэння, спецыялізаваных навучальна-спартыўных установах, музеях, дзяржаўных архівах, бібліятэках і гасцініцах.