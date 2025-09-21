Глядзець анлайнПраграма ТБ
У МЗС пацвердзілі інфармацыю аб двух пацярпелых беларусах з-за атакі БПЛА ў Крыме

Выява

Міністэрства замежных спраў Беларусі пацвердзіла інфармацыю аб здарэнні з грамадзянамі Рэспублікі Беларусь у Крыме, паведамляе БЕЛТА.

"Паводле ўдакладненых звестак, двое пацярпелых атрымалі раненні сярэдняй ступені цяжару. Беларускія дыпламаты знаходзяцца ў пастаянным кантакце з праваахоўнымі органамі і медыцынскімі ўстановамі", - гаворыцца ў паведамленні.

УСУ атакавалі курортны раён Крыма

Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь трымае сітуацыю на кантролі. Пры неабходнасці грамадзянам будзе аказана ўсебаковая падтрымка.

Грамадства