У МЗС пацвердзілі інфармацыю аб двух пацярпелых беларусах з-за атакі БПЛА ў Крыме
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Міністэрства замежных спраў Беларусі пацвердзіла інфармацыю аб здарэнні з грамадзянамі Рэспублікі Беларусь у Крыме, паведамляе БЕЛТА.
"Паводле ўдакладненых звестак, двое пацярпелых атрымалі раненні сярэдняй ступені цяжару. Беларускія дыпламаты знаходзяцца ў пастаянным кантакце з праваахоўнымі органамі і медыцынскімі ўстановамі", - гаворыцца ў паведамленні.
УСУ атакавалі курортны раён Крыма
Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь трымае сітуацыю на кантролі. Пры неабходнасці грамадзянам будзе аказана ўсебаковая падтрымка.