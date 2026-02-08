3.73 BYN
У Нацыянальным аэрапорце Мінск узмоцнены кантроль з-за небяспечнага віруса Ніпах
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Нацыянальным аэрапорце Мінск узмацнілі кантроль з-за небяспечнага віруса Ніпах. Усе пасажыры і экіпаж, якія прылятаюць з розных краін, праходзяць санітарна-каранцінны кантроль. З дапамогай цеплавізараў спецыялісты вызначаюць тэмпературу кожнага чалавека.
Калі тэмпература 37,5 і вышэй, то чалавека адводзяць у медпункт для агляду, а пры падазрэнні на небяспечныя вірусы - змяшчаюць у ізалятар да пастаноўкі дыягназу.
Клінічны матэрыял адпраўляецца ў лабараторыю біятэхналогіі і імунадыягностыкі асоба небяспечных інфекцый, дзе ёсць магчымасць выявіць розныя экзатычныя вірусы.