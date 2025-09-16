3.65 BYN
У Палацы спорту прайшоў маштабны Форум патрыятычных сіл Беларусі
Аўтар:Капіталіна Зінкевіч
У чарзе важных лёсавызначальных дат, ад якіх напрамую залежыў лёс Беларусі ў мінулым стагоддзі, нараўне з Днём Незалежнасці і Днём Перамогі стаіць 17 верасня.
І хоць само свята - Дзень народнага адзінства - маладое (адзначаем яго чацвёрты раз), яно стала сімвалам беларускага ўз'яднання, гістарычнай справядлівасці і непадзельнасці тэрыторыі нашай краіны. У Палацы спорту 17 верасня ва ўнісон гучалі галасы і сэрцы каля 4 тыс. беларусаў. Прайшоў маштабны форум патрыятычных сіл (падрабязнасці ў відэа).