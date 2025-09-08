3.69 BYN
У школах Беларусі адмовіліся ад мабільнікаў. Як да новаўвядзення аднесліся вучні і бацькі?
Аўтар:Кацярына Страха
Беларускія школьнікі без гаджэтаў. Гэта навацыя новага навучальнага года, якая найбольш абмяркоўваецца.
Нагадаем, у пачатку заняткаў дзеці здаюць смартфоны, а пасля завяршэння вучобы атрымліваюць іх. На думку аўтараў новаўвядзення, гэта дапаможа пазбегнуць мабільнай залежнасці ў школьнікаў.
Што наконт гэтага думаюць самі дзеці і іх бацькі? І як замежная сістэма захоўвання гаджэтаў зарэкамендавала сябе ў Беларусі? (падрабязнасці ў відэа).