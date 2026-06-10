3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
У Віцебску стартаваў прэс-тур "Славянскага базару"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Удзельнікі прэс-тура пабывалі ў глядзельнай зале Летняга амфітэатра. Прадстаўнікі беларускіх і расійскіх СМІ, блогеры ўзялі ўдзел у акцыі па азеляненні тэрыторыі Летняга амфітэатра - галоўнай сцэнічнай пляцоўкі фестывалю. Таксама быў адкрыты сімвалічны арт-аб'ект - фестывальны каляндар. Ён размяшчаецца побач са спартыўнай пляцоўкай Летняга амфітэатра.
Кожны дзень да 15 ліпеня на ім будзе весціся зваротны адлік да пачатку "Славянскага базара" (больш падрабязна – глядзіце відэа).