Уступная кампанія - 2025: завяршаецца прыём дакументаў у каледжы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прыёмная кампанія на ўзровень прафесійна-тэхнічнай адукацыі завяршаецца ў Беларусі.
У 2025 годзе ўступная кампанія праходзіць у больш як 150 установах прафесійна-тэхнічнага профілю. Найбольшая колькасць месцаў выдзелена на спецыяльнасцях інжынернай, апрацоўчай і будаўнічай галіны.
Сёлета згодна з даручэннем Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі тэрмін навучання большасці спецыяльнасцяў скарацілі да 3 - 3,5 гадоў. Гэта дазволіць хлопцам і дзяўчатам з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй за карацейшы тэрмін атрымаць вышэйшую адукацыю.