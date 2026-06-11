3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Вялікі летні баль "Спадчына стагоддзяў" адкрыўся ля Нацыянальнай бібліятэкі
Рэверанс "алмазу ведаў" у гонар яго 20-годдзя. Вялікі летні баль "Спадчына стагоддзяў" адкрыўся на плошчы перад Нацыянальнай бібліятэкай. Марафон гістарычных танцаў будзе складацца з 3 аддзяленняў. Да танцаў могуць далучыцца ўсе ахвотнікі. Для гасцей праводзяць майстар-класы.
Ярка і святочна беларуская сталіца выконвае рухі маскоўскай кадрылі, вальса і ўрачыстага паланэза. Мерапрыемства разгарнулася пад адкрытым небам ля алмаза ведаў. Тут каля 10 калектываў (не толькі прафесійныя, але і аматарскія) з розных куткоў краіны. Дамы ў раскошных бальных сукенках, якія рыхтаваліся задоўга да выступлення. Мужчыны ў строгіх смокінгах гарманічна глядзяцца побач з лэдзі.
Вялікі баль "Спадчына стагоддзяў" падзелены на 3 часткі, дзе ў кожнага свая тэматычная назва: "Часоў чароўная нітка", "У саюзе гукаў, пачуццяў і рытмаў", а таксама "На скрыжаванні усіх часоў". У рамках кожнага прадэманструюць звыш 30 танцавальных нумароў у фармаце кароткага майстар-класа.
Каля Нацыянальнай бібліятэкі сумаваць не прыйдзецца, праграма насычаная і доўжыцца 5 гадзін. Завершыцца баль у 21:00 святочным феерверкам.