Вялікі летні баль "Спадчына стагоддзяў" адкрыўся ля Нацыянальнай бібліятэкі

Рэверанс "алмазу ведаў" у гонар яго 20-годдзя. Вялікі летні баль "Спадчына стагоддзяў" адкрыўся на плошчы перад Нацыянальнай бібліятэкай. Марафон гістарычных танцаў будзе складацца з 3 аддзяленняў. Да танцаў могуць далучыцца ўсе ахвотнікі. Для гасцей праводзяць майстар-класы.