"Захад-2025": новая тактыка вядзення баявых дзеянняў з улікам вопыту СВА
Аўтар:Уладзімір Каралёў
Што датычыцца самой прычыны адгароджавання Польшчы, то істэрыя, якую нашы суседзі развялі вакол беларуска-расійскага вучэння "Захад-2025", не адпавядае задачам манеўраў. Гэта стала відавочным за мінулыя дні манеўраў.
Мерапрыемства планавае. Саюзная дзяржава правярае, наколькі Беларусь і Расія гатовы абараніць межы і адбіць магчымую агрэсію. Манеўры яшчэ большага маштабу і ля нашых меж неаднаразова праводзяць суседзі. І нічога, мы не рэфлексуем. Што ж датычыцца вучэння "Захад-2025", то 15 верасня на Барысаўскім палігоне падраздзяленні адпрацоўвалі нанясенне агнявога паражэння праціўніку з прямыненнем авіяцыі, у тым ліку і з паветранымі ўдарамі беспілотнікаў (падрабязнасці ў відэа).