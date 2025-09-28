Як Беларусь падтрымлівае сем'і пры нараджэнні дваіх і больш дзяцей

Непарушнай застаецца падтрымка сем'яў у Беларусі. Наша дзяржава імкнецца стварыць максімальна спрыяльныя ўмовы для выхавання дзяцей, у тым ліку, аказваючы падтрымку пры нараджэнні дваіх і больш дзяцей. Сем'і могуць разлічваць на выплаты, а таксама на дапамогу ў выхаванні. Як правіла, з'яўленне двайнят або трайнят для Беларусі - гэта не частыя выпадкі.