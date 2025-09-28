3.64 BYN
3.04 BYN
3.55 BYN
Як Беларусь падтрымлівае сем'і пры нараджэнні дваіх і больш дзяцей
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Непарушнай застаецца падтрымка сем'яў у Беларусі. Наша дзяржава імкнецца стварыць максімальна спрыяльныя ўмовы для выхавання дзяцей, у тым ліку, аказваючы падтрымку пры нараджэнні дваіх і больш дзяцей. Сем'і могуць разлічваць на выплаты, а таксама на дапамогу ў выхаванні. Як правіла, з'яўленне двайнят або трайнят для Беларусі - гэта не частыя выпадкі.
Пры нараджэнні двайнят, калі гэта першыя дзеці ў сям'і, бацькі атрымаюць больш за 13,5 тыс. беларускіх рублёў. Калі ў сям'і ўжо было дзіця, то сума складзе 15,6 тыс. рублёў. Для трайнят жа выплаты складуць звыш 20 тыс.
Сем'і з двума і больш дзецьмі да 3 гадоў змогуць разлічваць на дапамогу ў выглядзе няні: да 20 гадзін у тыдзень для двайнят і да 40 гадзін - для трайнят.