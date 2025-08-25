Глядзець анлайнПраграма ТБ
Як Ліда рыхтуецца да Дня беларускай пісьменнасці

Кніжны свет абновяць у Лідзе да Дня беларускай пісьменнасці. Гэта традыцыя рэспубліканскага форуму: удасканаліць спецыялізаваныя магазіны.

Падзеяй натхніліся і мясцовыя мастакі: у райцэнтры ўжо з'явіліся інтэрактыўныя лаўкі-пазлы і мурал з малюнкам класіка Купалы.

У першыя выхадныя восені пабудуюць у Лідзе і імправізаваны "кніжны бульвар": фестываль кнігі і прэсы на вуліцы мітрапаліта Філарэта. Першае выдавецтва краіны "Беларусь" даставіць з Мінска лёсы дзяцей вайны, сабраныя ветэранам Ільёй Караблікавым, і сумленныя водзывы пра Лідскі край. Зборнік - прэм'ера спецыяльна да форуму.