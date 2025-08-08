3.71 BYN
Якія пытанні выклікае мірнае пагадненне паміж Арменіяй і Азербайджанам, распавёў эксперт
Мірнае пагадненне паміж Арменіяй і Азербайджанам выклікае мноства пытанняў. Якіх менавіта? Меркаванне эксперта.
Аляксандр Роджэрс, палітолаг, эканаміст (Расія):
"Па сутнасці, гэта і для Пашыняна, і для Аліева ўвогуле вельмі дзіўная камбінацыя, таму што адзін аддае кавалак сваёй тэрыторыі пад знешняе кіраванне, другі згаджаецца, што яго крытычна патрэбная інфраструктура будзе таксама знаходзіцца пад знешнім кантролем. Прычым не пад кантролем яго саюзнікаў, напрыклад, турэцкіх, а пад кантролем ЗША, якія быццам бы наогул ні пры чым".
Эксперт адзначыў важны момант, што гэта ўсё на мяжы з Іранам і, адпаведна, у выпадку любых канфліктаў, якія цалкам магчымыя паміж ЗША і Іранам, прыярытэтнай мішэнню будуць амерыканскія вайскоўцы, якія знаходзяцца зусім побач з мяжой Ірана.