"Яны асаблівыя, таму што вельмі шчырыя": Савет Рэспублікі далучыўся да акцыі "Нашы дзеці"

"Я заўсёды адзначаю, што гэтыя дзеці асаблівыя. Яны асаблівыя, таму што яны вельмі шчырыя. У іх добрыя, нармальныя, жыццёвыя пажаданні. Хтосьці хоча стаць слесарам, хтосьці - зваршчыкам. Выхаванцы разумеюць, што важна працаваць, вучыцца. У гэтыя святочныя дні мы шчыра радуемся таму, што наша дзяржава робіць усё, каб кожнае дзіця адчула свята".