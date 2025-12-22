Глядзець анлайнПраграма ТБ
"Яны асаблівыя, таму што вельмі шчырыя": Савет Рэспублікі далучыўся да акцыі "Нашы дзеці"

Члены Саветы Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі далучыліся да марафона добрых спраў "Нашы дзеці". Старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанава павіншавала выхаванцаў Сацыяльна-педагагічнага цэнтра з прытулкам Заводскага раёна Мінска.

Ён самы вялікі ў горадзе па напаўняльнасці. Зараз тут знаходзяцца 27 дзяцей ва ўзросце ад 3 да 17 гадоў. Для гасцей дзеці падрыхтавалі невялікае тэатралізаванае прадстаўленне.

Наталля Качанава, старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі:

"Я заўсёды адзначаю, што гэтыя дзеці асаблівыя. Яны асаблівыя, таму што яны вельмі шчырыя. У іх добрыя, нармальныя, жыццёвыя пажаданні. Хтосьці хоча стаць слесарам, хтосьці - зваршчыкам. Выхаванцы разумеюць, што важна працаваць, вучыцца. У гэтыя святочныя дні мы шчыра радуемся таму, што наша дзяржава робіць усё, каб кожнае дзіця адчула свята".

Акцыя "Нашы дзеці" прадоўжыцца да 14 студзеня. За гэты час любоў, увагу і клопат атрымаюць каля мільёна маленькіх беларусаў.

