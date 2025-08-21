З 25 жніўня 197 інтэрнатаў па ўсёй Беларусі гатовы прыняць 80 тыс. студэнтаў

Да пачатку навучальнага года застаецца зусім мала часу. Ужо з 25 жніўня пачнецца засяленне іншагародніх студэнтаў у інтэрнаты, іх 197 па ўсёй краіне і яны гатовы прыняць 80 тыс. жыхароў.

У інтэрнатах ствараюцца ўсе ўмовы для ўсебаковага развіцця студэнтаў: працуюць гурткі па інтарэсах, праводзяцца спартыўныя спаборніцтвы, арганізуюцца культурныя мерапрыемствы.

"У 2023 годзе былі адурыты 2 інтэрнаты - для Беларускага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі і для Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, таксама ў нас быў адкрыты інтэрнат БДУФК. У 2025 годзе адкрыўся і новы інтэрнат для БНТУ і БДТУ. Капрамонты праводзяцца ў парадку чаргі".