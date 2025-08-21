3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
З 25 жніўня 197 інтэрнатаў па ўсёй Беларусі гатовы прыняць 80 тыс. студэнтаў
Да пачатку навучальнага года застаецца зусім мала часу. Ужо з 25 жніўня пачнецца засяленне іншагародніх студэнтаў у інтэрнаты, іх 197 па ўсёй краіне і яны гатовы прыняць 80 тыс. жыхароў.
Сучасны студэнцкі інтэрнат - не проста дах над галавой, а паўнацэнны жылы комплекс, які ўключае ў сябе спартзалы, кухні, пакоі адпачынку, пральні і танцавальныя залы.
У інтэрнатах ствараюцца ўсе ўмовы для ўсебаковага развіцця студэнтаў: працуюць гурткі па інтарэсах, праводзяцца спартыўныя спаборніцтвы, арганізуюцца культурныя мерапрыемствы.
Віялета Краўцова, кансультант упраўлення па справах моладзі галоўнага ўпраўлення выхаваўчай работы і моладзевай палітыкі Міністэрства адукацыі Беларусі:
"У 2023 годзе былі адурыты 2 інтэрнаты - для Беларускага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі і для Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, таксама ў нас быў адкрыты інтэрнат БДУФК. У 2025 годзе адкрыўся і новы інтэрнат для БНТУ і БДТУ. Капрамонты праводзяцца ў парадку чаргі".
"У БДУ ў складзе Студэнцкага гарадка знаходзяцца 9 студэнцкіх інтэрнатаў. Штогод каля 8-8,5 тыс. студэнтаў засяляюцца. Мы імкнёмся на працягу навучальнага года цалкам іх размясціць. Да верасня каля 83-86 % студэнтаў ужо заселена", - адзначыла намначальніка па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце Студэнцкага гарадка БДУ Таццяна Яшына.
Першакурснікі атрымліваюць месцы ў першую чаргу, а для астатніх крытэрыі для засялення - паспяховасць, актыўнасць і работа ў студатрадах.
А каб дапамагчы хлопцам і дзяўчатам асвоіцца на новым месцы, з імі працуюць педагогі-псіхолагі, выхавальнікі і студэнты старшых курсаў.