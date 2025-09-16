3.65 BYN
За суткі на беларуска-літоўскім напрамку чарга легкавушак павялічылася ў 10 разоў
Аўтар:Уладзімір Каралёў
Сітуацыя на мяжы застаецца складанай. Нягледзячы на завяршэнне вучэнняў "Захад-2025", польскі бок не адкрыў мяжу.
У заложніках апынуліся польскія перавозчыкі, якія не паспелі пакінуць Беларусь. Усяго на мяжы з Еўрасаюзам працягваюць функцыянаваць толькі 3 пункты пропуску з 14. Сітуацыю ўскладняе павольная праца сумежнага боку. Транспарт афармляецца не ў поўную сілу (падрабязнасці ў відэа).