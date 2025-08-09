3.71 BYN
Заслаўе рыхтуецца сустрэць 1040-гадовы юбілей
Заслаўе рыхтуецца сустрэць 1040-гадовы юбілей. У 2025 годзе дзень горада адзначаць 30 жніўня.
Першае згадванне аб спадарожніку Мінска бярэ пачатак ад 985 года. Беларускае мястэчка з вялікай гісторыяй і культурнай спадчынай працягвае пісаць летапіс жыцця.
З глыбіні стагоддзяў да сучаснікаў дайшлі заслаўскія старажытнасці - помнікі, на базе якіх у 1986 годзе быў створаны гісторыка-культурны музей-запаведнік "Заслаўе". Спецыяльна да гадавіны музей падрыхтаваў часовую экспазіцыю "Стратыграфія Заслаўя". Праект сабраў больш за сотню рэчыўных матэрыялаў XII-XIX стагоддзяў.
Нагадаем, 2025 год для горада знакавы - ужо ў верасні юбілейныя падзеі зменіць ушаноўванне хлебаробаў, гістарычныя рэканструкцыі і канцэрты. 20 верасня Заслаўе стане пляцоўкай для штогадовага фестывалю-кірмашу "Дажынкі".