Крок у дарослае жыццё: у Мінску прайшлі выпускныя вечары для 13 тыс. юнакоў і дзяўчат news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78980b82-bbf7-454c-ac8f-eb8bb09c6f1e/conversions/2ccd4b0c-723c-4246-b21f-b9fbeb8b8483-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78980b82-bbf7-454c-ac8f-eb8bb09c6f1e/conversions/2ccd4b0c-723c-4246-b21f-b9fbeb8b8483-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78980b82-bbf7-454c-ac8f-eb8bb09c6f1e/conversions/2ccd4b0c-723c-4246-b21f-b9fbeb8b8483-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78980b82-bbf7-454c-ac8f-eb8bb09c6f1e/conversions/2ccd4b0c-723c-4246-b21f-b9fbeb8b8483-xl-___webp_1920.webp 1920w