3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Крок у дарослае жыццё: у Мінску прайшлі выпускныя вечары для 13 тыс. юнакоў і дзяўчат
Вядомыя артысты, музычныя хіты, дыскатэка да раніцы - у Мінску прайшоў маштабны выпускны. 13 тыс. юнакоў і дзяўчат завяршылі школьны этап свайго жыцця і ўступілі ў новы - яркі і шматабяцальны. На "Чыжоўка-Арэне" з песнямі і танцамі святкавалі каля 3 тыс. выпускнікоў Заводскога і Ленінскага раёнаў.
"Прайшлі вельмі кранальныя, эмацыйныя мерапрыемствы, урачысты вечар. Было шмат віншаванняў, шмат слёз, шмат добрых слоў. Усе вельмі чакалі выпускны, і нарэшце гэты дзень настаў", - падзяліўся ўражаннямі выпускнік адной з школ Мінска.
"Вядома, са школай не хочацца раставацца, - прызнаўся малады чалавек, - але кожнаму з нас трэба зрабіць крок у дарослае жыццё і рухацца далей".
Урачыстасці таксама разгарнуліся ў Футбольным манежы, Палацы спорту і Спартыўна-культурным цэнтры БДУКМ. Фрунзенскі раён вырашыў не здраджваць традыцыям. Юнакі і дзяўчаты адзначылі заканчэнне школы ў сваіх установах адукацыі.
Праграма выпускнога была поўная сюрпрызаў: з тэматычнымі фотазонамі, інтэрактыўнымі пляцоўкамі, выступленнямі блогераў.