11 эвакуатараў папоўнілі гарадскі аўтапарк Мінска
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Папаўненне ў сталічным аўтапарку! На 11 новых і сучасных эвакуатараў стала больш.
Кожны раён сталіцы атрымаў па адной адзінцы спецтэхнікі. Такія машыны валодаюць высокай грузападымальнасцю - зараз страла дазваляе падняць аўтамабіль вагой больш за 6 тон.
Машыны прыведзены да адзінага візуальнага стылю - пераважае ярка-аранжавы колер. Інавацыйная тэхніка дазволіць працаваць на дарогах Мінска ў кругласутачным рэжыме.
Новыя эвакуатары прадоўжаць чысціць горад ад машын, пакінутых вадзіцелямі на доўгае захоўванне ў наваколлях Мінска. За незахаванне правіл паркоўкі аўтаўладальнікам пагражае штраф.