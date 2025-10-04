Глядзець анлайнПраграма ТБ
11 эвакуатараў папоўнілі гарадскі аўтапарк Мінска

Папаўненне ў сталічным аўтапарку! На 11 новых і сучасных эвакуатараў стала больш.

Кожны раён сталіцы атрымаў па адной адзінцы спецтэхнікі. Такія машыны валодаюць высокай грузападымальнасцю - зараз страла дазваляе падняць аўтамабіль вагой больш за 6 тон.

Машыны прыведзены да адзінага візуальнага стылю - пераважае ярка-аранжавы колер. Інавацыйная тэхніка дазволіць працаваць на дарогах Мінска ў кругласутачным рэжыме.

Новыя эвакуатары прадоўжаць чысціць горад ад машын, пакінутых вадзіцелямі на доўгае захоўванне ў наваколлях Мінска. За незахаванне правіл паркоўкі аўтаўладальнікам пагражае штраф.

