24 верасня школьнікі і ліцэісты могуць наведаць музеі Беларусі бясплатна

24 верасня ўваход ва ўсе музеі Беларусі для школьнікаў, навучэнцаў каледжаў і ліцэяў будзе бясплатным. Трапіць у музей бясплатна магчыма і кожную апошнюю сераду месяца.

Прарэктар па метадычнай працы Акадэміі адукацыі Валянціна Гінчук адзначыла, што мэтай, з якой рэалізуецца праект, з'яўляецца патрыятычнае выхаванне маладога пакалення, азнаямленне дзяцей і моладзі з гісторыяй і культурай беларускага народа, фарміраванне ў іх павагі да гістарычнага мінулага і аб'ектыўных ведаў аб дасягненнях суверэннай Беларусі. Музейная педагогіка заўсёды была важным сродкам выхавання, бо яна валодае эмацыйным уздзеяннем.