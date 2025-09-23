3.63 BYN
24 верасня школьнікі і ліцэісты могуць наведаць музеі Беларусі бясплатна
24 верасня ўваход ва ўсе музеі Беларусі для школьнікаў, навучэнцаў каледжаў і ліцэяў будзе бясплатным. Трапіць у музей бясплатна магчыма і кожную апошнюю сераду месяца.
Прарэктар па метадычнай працы Акадэміі адукацыі Валянціна Гінчук адзначыла, што мэтай, з якой рэалізуецца праект, з'яўляецца патрыятычнае выхаванне маладога пакалення, азнаямленне дзяцей і моладзі з гісторыяй і культурай беларускага народа, фарміраванне ў іх павагі да гістарычнага мінулага і аб'ектыўных ведаў аб дасягненнях суверэннай Беларусі. Музейная педагогіка заўсёды была важным сродкам выхавання, бо яна валодае эмацыйным уздзеяннем.
Адзіны бясплатны дзень для наведвання музеяў існуе з 2022 года. За гэты час мноства дзяцей змаглі бліжэй пазнаёміцца з гісторыяй і мастацтвам Беларусі.