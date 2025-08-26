3.69 BYN
27 жніўня ў Мінску прайшоў гарадскі адукацыйны форум педагогаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
27 жніўня гарадскі адукацыйны форум педагогаў адбыўся ў Мінску. Вялікая сустрэча напярэдадні навучальнага года ўжо стала традыцыйнай. Разам удзельнікі абмеркавалі перспектывы і шляхі ўдасканалення сістэмы навучання.
Акцэнт на стварэнне камфортных умоў не толькі для набыцця ведаў, але і наладжвання трывалых сувязяў у калектывах, таксама накіруюць намаганні і на развіццё алімпіяднага руху.
Удзельнікі форуму азнаёміліся з працай выставы "Прыярытэты развіцця: ад раённых адукацыйных ініцыятыў - да гарадскіх стандартаў якасці". Сярод іх гарадскія праекты, тэхналогіі штучнага інтэлекту і новыя спецыяльнасці ў каледжах.