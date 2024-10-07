Абласны этап конкурсу "SuperПРОФІ-2024" праходзіць у Чэрвені
Самыя таленавітыя і амбіцыйныя. Маладыя спецыялісты арганізацый Мінскай вобласці сустрэліся сёння на конкурсе "SuperПРОФІ-2024". Сярод удзельнікаў 37 прафесіяналаў. Усе яны прайшлі адбор у сваіх установах, а пасля і гарадскі этап.
На абласным узроўні кожны прадэманстраваў журы відэаролік, візітоўку і творчы нумар.
Мінская вобласць багатая на таленавітую моладзь. У Чэрвеньскім доме культуры свае арганізацыі прадстаўляюць работнікі сфер медыцыны, адукацыі, сельскай гаспадаркі, прамысловасці. Усе яны прайшлі гарадскія этапы, а тут лепшыя з лепшых.
Кожны спецыяліст падрыхтаваў відэаролік, візітку і творчы нумар. Важна не толькі яскрава прэзентаваць сябе, але і раскрыць журы спецыфіку сваёй працы. Ацэньваюць якасць і арыгінальнасць выступленняў, мастацкі ўзровень, артыстызм.
"SuperПРОФІ" аб'ядноўвае моладзь, якая працуе, ужо другі год запар. У 2024 годзе прыехала 37 чалавек з розных куткоў цэнтральнага рэгіёна. Яны натхнёныя, гатовы паляпшаць свае дасягненні і дапамагаць развівацца сваім арганізацыям.