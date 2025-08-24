3.69 BYN
Абвясцілі тэму першага ўрока - "Эстафета пакаленняў: захоўваючы мінулае, ствараем будучыню"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Абвясцілі тэму першага ўрока - "Эстафета пакаленняў: захоўваючы мінулае, ствараем будучыню"
Мінадукацыі Беларусі сёння вызначыла тэму першага ўрока ў новым навучальным годзе - "Эстафета пакаленняў: захоўваючы мінулае, ствараем будучыню".
Размова пойдзе пра павагу да традыцый і дасягненняў нашага народа і важнасці захавання спадчыны для будучых пакаленняў.