Ад моднай формы да стыльных канцтавараў. Колькі будуць каштаваць зборы ў школу ў магазінах Мінска
Да старту новага навучальнага года роўна два тыдні. 95 % школ краіны ўжо атрымалі пашпарты гатоўнасці. Перадшкольная мітусня зараз і ў дзяцей з бацькамі: зараз важна дакупіць усё, што не паспелі - ад формы да канцылярскага прыладдзя.
Лёгка, без стрэсу і, галоўнае, без уроону для кашалька сабрацца ў школу гэтымі днямі школьнікам і іх бацькам прапаноўваюць айчынныя магазіны. Практычна ў кожным - маецца спецыялізаваны аддзел, дзе сабрана ўсё, што спатрэбіцца ў вучобе.
Ад моднай школьнай формы да стыльных канцтавараў. Трэба адзначыць - асартымент, як і цэны, разнастайны, што важна - даступны. Застаецца толькі выбраць па душы.
Застаецца толькі дадаць, ужо 1 верасня свае дзверы для школьнікаў па ўсёй рэспубліцы расхінуць больш як 2,5 тысячы школ і гімназій. За парты сядуць больш за мільён дзяцей. 90 тысяч з іх акунуцца ў свет ведаў упершыню.