Ад моднай формы да стыльных канцтавараў. Колькі будуць каштаваць зборы ў школу ў магазінах Мінска

Лёгка, без стрэсу і, галоўнае, без уроону для кашалька сабрацца ў школу гэтымі днямі школьнікам і іх бацькам прапаноўваюць айчынныя магазіны. Практычна ў кожным - маецца спецыялізаваны аддзел, дзе сабрана ўсё, што спатрэбіцца ў вучобе.