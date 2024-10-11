Акцыя, якая аб'яднае ўсю Беларусь. 11 кастрычніка "Марафон адзінства" стартуе ў Маладзечне
11 кастрычніка ў Маладзечне стартуе рэспубліканская грамадска-культурная акцыя "Марафон адзінства".
Два дні на тое, каб жыхары і госці горада прачулі яднанне і пранікнуліся гонарам за сваю краіну. У праграме - нефармальныя сустрэчы, розныя пазнавальныя інтэрактывы, якія дапамогуць удзельнікам глыбей зразумець культуру і традыцыі, а таксама гала-канцэрт - ён стане яркім завяршэннем свята. "Марафон адзінства" ахопіць усе рэгіёны краіны, падкрэсліваючы важнасць сацыяльнай згуртаванасці і культурнага абмену сярод насельніцтва.
Дакрануцца да багатай спадчыны нацыянальнай культуры
Нагадаем, старт акцыі даў Прэзідэнт на патрыятычным форуме ў Дзень народнага адзінства. Як заявіў Аляксандр Лукашэнка, кожны зможа дакрануцца да багатай спадчыны нацыянальнай культуры і адчуць усю палітру талентаў беларускай зямлі. Бо гэты марафон аб'яднае ў сабе нацыянальную культуру, якую беларускі народ беражліва захоўвае і развівае, таленты нашых людзей, якімі багатая зямля, а таксама прыгажосці славянскай душы, таму што яна нясе гармонію і ўзаемаразуменне.