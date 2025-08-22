Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГАрміяМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяДумкаТранспартТурызмЭкалогія

Алей, пасціла, варэнне і карункі. У Мінску разгорнецца кірмаш майстроў Валагодскай вобласці

Разьбяны палісад разаб'юць на тры дні ў сталічнай ратушы. Майстры Валагодскай вобласці з афіцыйным візітам у Мінску.

Волагда актыўна супрацоўнічае з Гродна, Магілёвам і Кастрычніцкім раёнам Мінска. Але сёння асаблівая атмасфера будзе лунаць у 12 павільёнах Верхняга горада. На кірмашы - фірменныя смакі Волагды. Алей, пасціла, варэнне. Усё даступна да куплі.

Прадставяць і самы вядомы промысел рэгіёна - карункі. У нядзелю разгорнецца на кірмашы і канцэртная пляцоўка. З гастролямі ў Беларусі - лакальныя валагодскія таленты. Ансамблі рускай песні і танцавальныя калектывы.