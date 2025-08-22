3.70 BYN
Алей, пасціла, варэнне і карункі. У Мінску разгорнецца кірмаш майстроў Валагодскай вобласці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Разьбяны палісад разаб'юць на тры дні ў сталічнай ратушы. Майстры Валагодскай вобласці з афіцыйным візітам у Мінску.
Волагда актыўна супрацоўнічае з Гродна, Магілёвам і Кастрычніцкім раёнам Мінска. Але сёння асаблівая атмасфера будзе лунаць у 12 павільёнах Верхняга горада. На кірмашы - фірменныя смакі Волагды. Алей, пасціла, варэнне. Усё даступна да куплі.
Прадставяць і самы вядомы промысел рэгіёна - карункі. У нядзелю разгорнецца на кірмашы і канцэртная пляцоўка. З гастролямі ў Беларусі - лакальныя валагодскія таленты. Ансамблі рускай песні і танцавальныя калектывы.