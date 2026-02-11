3.72 BYN
Асцярожна: ледзяшы! У Мінску камунальнікі ва ўзмоцненым рэжыме чысцяць дахі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Туман, галалёдзіца, днём месцамі па поўначы наліпанне мокрага снегу - сіноптыкі Беларусі папярэджваюць аб неспрыяльных з'явах.
У такое надвор'е з дахаў сходзіць снег і падаюць ледзяшы, таму варта асцярожней выходзіць на вуліцу з пад'езда, не знаходзіцца пад навісямі дахаў, балконаў і вокнаў.
Камунальныя службы Мінска працуюць ва ўзмоцненым рэжыме. Спецыяльныя брыгады чысцяць дахі, карнізы і вадасцёкі.
Штодня задзейнічана больш за 15 адзінак спецтэхнікі і 100 спецыялістаў. У ЖКГ заклікаюць аўтаўладальнікаў не паркаваць машыны блізка ля фасадаў будынкаў, каб не перашкаджаць іх рабоце.