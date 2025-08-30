3.69 BYN
Баявое братэрства: на што ў першую чаргу робяць акцэнт вайскоўцы вучэнняў АДКБ?
Вучэнні з калектыўнымі сіламі аператыўнага рэагавання АДКБ стартавалі 31 жніўня на палігонах Лосвіда і Лепельскі. На працягу найбліжэйшых 6 дзён кантынгенты з краін Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы правядуць цэлы комплекс мерапрыемстваў баявой падрыхтоўкі.
Байцы з Кыргызстана заканчваюць прыстрэлку зброі. Беларускія вайскоўцы трэніруюцца ў разгортванні і зборцы мінамётаў. Вайскоўцы з Таджыкістана і Казахстана на БТР рухаюцца на блакаванне ўмоўнага праціўніка. А расіяне ў звязку з беларускім спецназам праводзяць штурм пазіцый, занятых умоўным бандфарміраваннем.
Усе дзеянні адбываюцца сінхронна і ва ўнісон. Бо галоўная задача зладжвання складаецца менавіта ў тым, каб выпрацаваць у кантынгентаў з розных краін узаемаразуменне і атрымаць не асобныя ўзводы, а адзіныя баявыя падраздзяленні.