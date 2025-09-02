3.69 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Беларусь і Узбекістан падпісалі дарожную карту ў сферы маладзёжнай палітыкі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
3 верасня на III Беларуска-ўзбекскім жаночым бізнес-форуме старшыня Маладзёжнага савета пры Савеце Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі і старшыня Маладзёжнага парламента пры Сенаце Олій Мажліса Рэспублікі Узбекістан падпісалі дарожную карту па рэалізацыі сумеснага Мемарандума аб супрацоўніцтве на 2025-2026 гады.
Мяркуецца пашырэнне форм працы вядучых органаў маладзёжнага парламентарызму дзвюх краін, стварэнне канцэпцыі платформы маладзёжных парламентаў краін СНД.
Паміж дзвюма краінамі рэалізуюцца шматлікія сумесныя адукацыйныя праграмы. Дзейнічае больш як 545 міжуніверсітэцкіх пагадненняў.