Беларусаў запрашаюць узяць удзел у міжнародным тэлефестывалі "Тэрыторыя заўтра"

Беларускім кантэнт-мейкерам прапаноўваюць паўдзельнічаць у расійскім тэлефестывалі "Тэрыторыя заўтра". Ён пройдзе 3-6 верасня ў Ніжнім Ноўгарадзе.



Сёлета для беларусаў увялі асобную намінацыю - "Белы бусел". Гэта спецыяльная катэгорыя для прац, створаных у нашай краіне. Пазмагацца за перамогу можна таксама ў трох намінацыях "Экакіно", "Дзеці прыроды", "Экарэпартаж".



Тэлефорум праходзіць на берагах Волгі і збірае ўдзельнікаў з усёй Расіі і краін СНД - ад прафесіяналаў цэнтральных тэлекампаній да выхаванцаў дзіцячых кінастудый.