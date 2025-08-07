3.69 BYN
Беларусаў запрашаюць узяць удзел у міжнародным тэлефестывалі "Тэрыторыя заўтра"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларускім кантэнт-мейкерам прапаноўваюць паўдзельнічаць у расійскім тэлефестывалі "Тэрыторыя заўтра". Ён пройдзе 3-6 верасня ў Ніжнім Ноўгарадзе.
Сёлета для беларусаў увялі асобную намінацыю - "Белы бусел". Гэта спецыяльная катэгорыя для прац, створаных у нашай краіне. Пазмагацца за перамогу можна таксама ў трох намінацыях "Экакіно", "Дзеці прыроды", "Экарэпартаж".
Тэлефорум праходзіць на берагах Волгі і збірае ўдзельнікаў з усёй Расіі і краін СНД - ад прафесіяналаў цэнтральных тэлекампаній да выхаванцаў дзіцячых кінастудый.
Удзельнікаў чакае яркая праграма: майстар-класы, канферэнцыя "Зялёны мост", экскурсіі і экалагічная акцыя па зарыбленнні Волгі.
Падрабязная інфармацыя на афіцыйным сайце фестывалю.