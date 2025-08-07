Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГАрміяМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяДумкаТранспартТурызмЭкалогія

Беларусаў запрашаюць узяць удзел у міжнародным тэлефестывалі "Тэрыторыя заўтра"

Беларускім кантэнт-мейкерам прапаноўваюць паўдзельнічаць у расійскім тэлефестывалі "Тэрыторыя заўтра". Ён пройдзе 3-6 верасня ў Ніжнім Ноўгарадзе.

Сёлета для беларусаў увялі асобную намінацыю - "Белы бусел". Гэта спецыяльная катэгорыя для прац, створаных у нашай краіне. Пазмагацца за перамогу можна таксама ў трох намінацыях "Экакіно", "Дзеці прыроды", "Экарэпартаж".

Тэлефорум праходзіць на берагах Волгі і збірае ўдзельнікаў з усёй Расіі і краін СНД - ад прафесіяналаў цэнтральных тэлекампаній да выхаванцаў дзіцячых кінастудый.

Удзельнікаў чакае яркая праграма: майстар-класы, канферэнцыя "Зялёны мост", экскурсіі і экалагічная акцыя па зарыбленнні Волгі.

Падрабязная інфармацыя на афіцыйным сайце фестывалю.