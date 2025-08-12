3.72 BYN
Беларуска-расійскі лагер "Квантаград" упершыню арганізавалі ў Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Новая "арбіта" магчымасцяў: сумесны беларуска-расійскі лагер летняй адукацыйнай інжынернай праграмы "Квантаград" упершыню наладзілі ў Беларусі.
Праходзіць ён на базе Брэсцкага абласнога цэнтра турызму і краязнаўства. Удзельнічаюць 30 адораных старшакласнікаў з горада над Бугам і 35 з Пензы.
Галоўная тэма - космас. Гэта абумоўлена яго стратэгічнай важнасцю для развіцця тэхналагічнага суверэнітэту абедзвюх краін.
Адзначым, што ў рабоце лагера задзейнічаны прафесарска-выкладчыцкі склад вядучых ВНУ і навуковых арганізацый Расіі, а таксама прадстаўнікі Раскомасу.
У перспектыве да гэтай адукацыйнай інжынернай праграмы далучацца і прадпрыемствы Брэсцкай вобласці. Упершыню праект рэалізавалі ў 2019 годзе ў Пензе. Удзел прымалі і прадстаўнікі Беларусі.