Беларуска-расійскі лагер "Квантаград" упершыню арганізавалі ў Беларусі

Новая "арбіта" магчымасцяў: сумесны беларуска-расійскі лагер летняй адукацыйнай інжынернай праграмы "Квантаград" упершыню наладзілі ў Беларусі.

Праходзіць ён на базе Брэсцкага абласнога цэнтра турызму і краязнаўства. Удзельнічаюць 30 адораных старшакласнікаў з горада над Бугам і 35 з Пензы.

Галоўная тэма - космас. Гэта абумоўлена яго стратэгічнай важнасцю для развіцця тэхналагічнага суверэнітэту абедзвюх краін.

Адзначым, што ў рабоце лагера задзейнічаны прафесарска-выкладчыцкі склад вядучых ВНУ і навуковых арганізацый Расіі, а таксама прадстаўнікі Раскомасу.

У перспектыве да гэтай адукацыйнай інжынернай праграмы далучацца і прадпрыемствы Брэсцкай вобласці. Упершыню праект рэалізавалі ў 2019 годзе ў Пензе. Удзел прымалі і прадстаўнікі Беларусі.