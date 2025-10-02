Беларускія навукоўцы вырошчваюць каштоўныя камяні

Навукоўцы лабараторыі высветлілі, што амаль 80 % пакупнікоў выбіраюць крышталі з унікальнымі "заганамі" - гэтыя чароўныя адметнасці, будзь то ўзор або расколіна, выкліканыя выпадковай парушынкай, ператвараюць кожны камень у па-сапраўднаму асаблівы, непаўторны твор.

Цэнтр развівае два кірункі: ювелірны і тэхнічны. У ювелірнай сферы плануецца актыўнае выкарыстанне новай устаноўкі для вырошчвання дыяментаў і лазернай апрацоўкі монакрышталяў. А ўжо ў тэхнічным вядуцца распрацоўкі алмазных сонечных элементаў для космасу, і таксама стварэнне "вечнай" алмазнай флэшкі: носьбіта, якому будуць не страшныя ні час, ні вада, ні электрычнасць.