Беларускія навукоўцы вырошчваюць каштоўныя камяні
Каштоўнасці лабараторнага паходжання. Беларускія навукоўцы вырошчваюць ізумруды, дыяменты і сапфіры за тры месяцы. Гатовыя камяні па якасці супастаўныя з прыроднымі, якія фарміруюцца па некалькі тысяч гадоў.
Навукоўцы лабараторыі высветлілі, што амаль 80 % пакупнікоў выбіраюць крышталі з унікальнымі "заганамі" - гэтыя чароўныя адметнасці, будзь то ўзор або расколіна, выкліканыя выпадковай парушынкай, ператвараюць кожны камень у па-сапраўднаму асаблівы, непаўторны твор.
Цэнтр развівае два кірункі: ювелірны і тэхнічны. У ювелірнай сферы плануецца актыўнае выкарыстанне новай устаноўкі для вырошчвання дыяментаў і лазернай апрацоўкі монакрышталяў. А ўжо ў тэхнічным вядуцца распрацоўкі алмазных сонечных элементаў для космасу, і таксама стварэнне "вечнай" алмазнай флэшкі: носьбіта, якому будуць не страшныя ні час, ні вада, ні электрычнасць.